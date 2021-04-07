В Улан-Удэ осуждённые написали книжки для детей









В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ завершился творческий конкурс, приуроченный к Международному дню детской книги.От каждого из отрядов были представлены на суд жюри детские книги, которые сочинили сами осуждённые женщины. Также они нарисовали иллюстрации.Первое место заняла книга «Детская энциклопедия. Страна Бабочек». Второе место присуждено авторам книги «В Тридесятом Царстве». Третье место присвоено осуждённым с книжкой «Почему звери друг от друга отличаются?»Все книги будут переданы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в УФСИН по Бурятии.