В Иркутской области ведётся расчистка русел рек и ручьёв

Общая протяжённость расчищаемых участков в рамках противопаводковых мероприятий составит более 24 км
В рамках противопаводковых и селезащитных мероприятий на трёх реках Слюдянского района Иркутской области ведётся расчистка русел. Об этом стало известно на селекторном совещании по вопросам подготовки регионов СФО к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. По поручению заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко до 25 мая на реках Солзан, Малая и Большая Осиновки планируется изъять 130 куб. м грунта.
Также в этом году будет проведена расчистка участков русел Ушаковки в Иркутске; ручья Зуевский в Тайшете; рек Ия, Азей, Тулунчик в районе Тулуна. Общая протяжённость расчищаемых участков составит 24,2 км. Средства в объёме 248 млн рублей выделены из федерального бюджета.
В рамках защиты населения и территории Слюдянского района от возможного схода селевых потоков заключён государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию 10 селезащитных сооружений. Срок окончания работ – 30 ноября текущего года.
В рамках подготовки к весеннему половодью в области до 12 апреля завершится комиссионное обследование гидротехнических сооружений, в том числе 13-ти бесхозяйных.
- В случае возникновения заторов льда при вскрытии рек в зону возможного подтопления попадают 97 населённых пунктов в 11 районах. Скотомогильники и пункты сбора отходов в зону подтопления не попадают. На особом контроле мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод на гидротехнических сооружениях в Байкальске и Тулуне, – доложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мониторинг паводковой обстановки на всей территории области осуществляется силами государственной наблюдательной сети. В её составе 176 стационарных гидрологических постов. В населённых пунктах, где они отсутствуют, будут развёрнуты наблюдательные и временные гидропосты. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области ведётся расчистка русел рек и ручьёв
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