Бурятский шашист выиграл «серебро» на чемпионате ДФО

Баир Ринчинов стал призёром в молниеносной программе
В Якутске со 2 по 6 апреля прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие 44 спортсмена. Чемпионат проводился в двух программах, классической и молниеносной.
Бурятию на соревнованиях представлял гроссмейстер Баир Ринчинов, обладатель кубка России. Спортсмен в очень представительном составе турнира смог завоевать серебряную медаль в молниеносной программе, а также стать пятым в классической программе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Напомним, что в прошлом году на чемпионате России по русским шашкам Баир Ринчинов выиграл бронзовую медаль в быстрой игре.
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