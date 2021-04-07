Лесники Бурятии проверяют целевое использование древесины
В районах Бурятии проходят проверки целевого использования древесины для собственных нужд. Так, Муйский районный суд вынес решение в отношении жителя посёлка Таксимо, который использовал полученную древесину не по целевому назначению.
В сентябре 2017 года мужчине выделили участок для заготовки древесины с целью индивидуального жилищного строительства общим объёмом 189 кубометров.
Однако сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства обнаружили нецелевое использование древесины. Мужчина пояснил, что переработал древесину и складировал её на земельном участке, также из пиломатериала был возведен забор и опалубка для заливки фундамента. Комиссия на участке мужчины складированную древесину, дом или постройки не обнаружила.
Муйский районный суд исковые требования республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании неустойки частично удовлетворил. С нарушителя будет взыскана неустойка в размере 25 тысяч рублей.
Также специалисты выявили нарушения целевого использования древесины в Бичурском и Джидинском районах.
Существует прямой запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому древесины, заготовленной для собственных нужд, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Житель Бурятии получил древесину, а дом так и не построил
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