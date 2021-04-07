Проверка комиссии Генштаба: В Бурятии подняли ракетное соединение

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Помимо проверки выполнения нормативов приведения в различные степени боевой готовности, комиссия оценила состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.



Также проверке подверглись мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.



Помимо боеготовности, комиссия проверяет уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности в соединениях и воинских частях.

Помимо проверки выполнения нормативов приведения в различные степени боевой готовности, комиссия оценила состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.Также проверке подверглись мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.Помимо боеготовности, комиссия проверяет уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности в соединениях и воинских частях.

Комиссия Генерального штаба Вооружённых Сил России начала проверку соединений и воинских частей в Бурятии. В ходе работы комиссии в Бурятии по тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М».- Военнослужащие после приведения в высшие степени боевой готовности совершили марш на штатной технике в заданный район, отработав все элементы всестороннего обеспечения. По прибытию на место личный состав выполнил задачи по предназначению, выполнив электронные пуски ракет по указанным целям, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.