В Иркутске выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Им стала транспортная развязка у плотины ГЭС в Октябрьском округе



В ходе голосования по выбору места установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести», которое проводилось с 22 марта на сайте администрации города, максимальное количество голосов получила транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС». Для размещения стелы было предложено пять площадок: территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ), Нижняя Набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь», транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец», Маратовская транспортная развязка, а также транспортная развязка у плотины ГЭС – «Кольцо ГЭС».



– Было обнаружено, что неизвестными лицами осуществлялась «накрутка» голосов за два места. После выявления данного факта, уязвимость, при помощи которой осуществлялась накрутка, была устранена. По «Кольцу ГЭС» было добавлено примерно 7800 голосов, за Маратовскую развязку около шести с половиной тысяч. Однако несмотря на это, вариант размещения стелы в районе кольца ГЭС лидирует с приличным опережением, – отметили в администрации города.



Всего в голосовании зарегистрировано 17717 голосов. По итогам проверки специалистами управления информатизации администрации города не засчитано 14300 голосов.



По результатам голосования места распределились следующим образом:

– Транспортная развязка у плотины ГЭС в Октябрьском округе – «Кольцо ГЭС»;

– Маратовская транспортная развязка;

– Территория в районе реки Ушаковка (ИЗТМ);

– Нижняя Набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»;

– Транспортная развязка улиц Советская и Декабрьских Событий напротив Танка «Иркутский комсомолец».



Итоги голосования обсудили на заседании общественной палаты города Иркутска. Представители общественности поддержали выбор горожан, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.



Справка



Город трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Согласно указу президента РФ, звание присвоено Иркутску. К началу Великой Отечественной войны в областном центре работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли излечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии.

