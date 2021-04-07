В Бурятии состоится забег на пик Любви

В скоростном восхождении планируют принять участие более 150 спортсменов



В Бурятии в посёлке Аршан с 9 по 11 апреля состоится второй этап кубка России по альпинизму в дисциплине скайраннинг – вертикальный километр «Козерог - 2021». Участникам предстоит скоростное восхождение на пик Любви.



Предварительные заявки на участие в забеге подали более 150 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краёв. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, победители и призёры чемпионатов, первенств и кубков России по альпинизму: Елена Кравченко, Виталий Чернов, Дмитрий Голиков, Ирина Морозова, Олеся Глинская и другие.



Участникам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 4,2 км с перепадом высот 1230 метров. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда. Рекорд трассы среди мужчин принадлежит шелеховчанину, мастеру спорта Виталию Чернову. Он был установлен в 2017 году и составил 49 минут 12 секунд. Рекорд трассы среди женщин принадлежит мастеру спорта Елене Кравченко из Иркутска, установленный в 2014 году, который составил 1 час 1 минута 8 секунд.



Торжественное открытие соревнований пройдёт в субботу, 10 апреля, в 9:30 непосредственно на месте старта – территории парка курорта «Аршан». В 10:00 будет дан старт для всех участников забега на пик Любви. Награждение победителей и призёров состоится на месте старта в 15:00 часов.



Кубок России по альпинизму в дисциплине скайраннинг – вертикальный километр проводится в шесть этапов. Первый этап прошёл в Республике Хакасия, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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