 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Известный бурятский юморист показал родную школу

Известный бурятский юморист показал родную школу
Общество, 
Чимит Жамьянов встретил свою любовь в стенах школы

Известный в Бурятии КВНщик, блогер Чимит Жамьянов опубликовал в своём аккаунте в Instagram видео с экскурсией по родной школе. Чимит выпустился из Сосново-Озёрской средней школы №1.

- Моя родная школа, здесь я отучился 11 лет. Здесь вот с колокольчиком ходил в первом классе, в 11 классе. Прямо всплакнуть охота, - рассказывает Жамьянов.



По словам Чимита Жамьянова, тут он начал заниматься КВНом. Сперва он увлекался танцами, но затем ему предложили посвятить себя юмору.

- С 6-го или с 7-го класса я танцевал в ансамбле «Номин Туяа» у Юмжитова Цыдып Цыренжаповича и ни капли не жалею об этом, - добавляет юморист.

В этой же школе Чимит познакомился со своей будущей женой. Она была его одноклассницей.

- Вот учился я в школе не прямо очень хорошо, но моя супруга закончила эту же школу с золотой медалью. Я не сказал про друзей, которых я приобрёл в этой школе - мы с ними дружим по сей день, общаемся каждый день, мы работаем вместе, - рассказывает Чимит Жамьянов.

В конце он поблагодарил своих учителей и своего классного руководителя.

- Я никогда не скажу плохо про свою школу, про своих учителей и одноклассников. Я горд, что учился в этой школе, - подытожил Жамьянов.

Как сообщал «Байка-Daily», Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев, объединившиеся в трио «Чива», сейчас принимают участие в «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ. Они прошли четвертьфинал и сейчас готовятся к ½.

КВН школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии получил древесину, а дом так и не построил
Житель Бурятии получил древесину, а дом так и не построил
Общество, 07.04.2021
Лесники Бурятии проверяют целевое использование древесины
В Бурятии нет случаев гриппа
В Бурятии нет случаев гриппа
Общество, 07.04.2021
Привито почти 60% от численности населения
Известный бурятский юморист показал родную школу
Известный бурятский юморист показал родную школу
Общество, 07.04.2021
Чимит Жамьянов встретил свою любовь в стенах школы
В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
Общество, 07.04.2021
Объявлен кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021»
В Бурятии построили новую школу на 176 мест
В Бурятии построили новую школу на 176 мест
Общество, 07.04.2021
Школа появилась в посёлке Новоселенгинск
В Бурятии за три месяца водители-нарушители заплатили 35 млн
В Бурятии за три месяца водители-нарушители заплатили 35 млн
Общество, 07.04.2021
Свыше 14 тысяч постановлений ушло судебным приставам
В Забайкалье самыми редкими именами стали Яромир и Гулчехра
В Забайкалье самыми редкими именами стали Яромир и Гулчехра
Общество, 07.04.2021
Детей также называли Аэлита, Керим или Спартак
Группа «Сезон Dождей» не ожидала аншлага в Улан-Удэ
Группа «Сезон Dождей» не ожидала аншлага в Улан-Удэ
Общество, 07.04.2021
Все билеты на концерт были распроданы  
В Бурятии проходит смотр готовности к лесным пожарам
В Бурятии проходит смотр готовности к лесным пожарам
Общество, 07.04.2021
В Кижингинском районе готовятся к пожароопасному периоду
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису
Общество, 07.04.2021
Спортсмены дали осуждённым мастер-класс
В Улан-Удэ большегрузам запретили проезд по мостам
В Улан-Удэ большегрузам запретили проезд по мостам
Общество, 07.04.2021
Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостов
Ещё два человека умерли от коронавируса за сутки в Бурятии
Ещё два человека умерли от коронавируса за сутки в Бурятии
Общество, 07.04.2021
Заболеваемость коронавирусом держится на стабильном уровне
Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Общество, 07.04.2021
В прошлом году дети в Бурятии не смогли побывать в летних лагерях
Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ
Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ
Общество, 07.04.2021
Конкурс прошёл без участия зрителей и групп поддержки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^