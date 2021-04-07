Известный бурятский юморист показал родную школу





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чимит Жамьянов (@chikanya88)



По словам Чимита Жамьянова, тут он начал заниматься КВНом. Сперва он увлекался танцами, но затем ему предложили посвятить себя юмору.



- С 6-го или с 7-го класса я танцевал в ансамбле «Номин Туяа» у Юмжитова Цыдып Цыренжаповича и ни капли не жалею об этом, - добавляет юморист.



В этой же школе Чимит познакомился со своей будущей женой. Она была его одноклассницей.



- Вот учился я в школе не прямо очень хорошо, но моя супруга закончила эту же школу с золотой медалью. Я не сказал про друзей, которых я приобрёл в этой школе - мы с ними дружим по сей день, общаемся каждый день, мы работаем вместе, - рассказывает Чимит Жамьянов.



В конце он поблагодарил своих учителей и своего классного руководителя.



- Я никогда не скажу плохо про свою школу, про своих учителей и одноклассников. Я горд, что учился в этой школе, - подытожил Жамьянов.



Как сообщал «Байка-Daily», Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев, объединившиеся в трио «Чива», сейчас принимают участие в «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ. Они



По словам Чимита Жамьянова, тут он начал заниматься КВНом. Сперва он увлекался танцами, но затем ему предложили посвятить себя юмору.- С 6-го или с 7-го класса я танцевал в ансамбле «Номин Туяа» у Юмжитова Цыдып Цыренжаповича и ни капли не жалею об этом, - добавляет юморист.В этой же школе Чимит познакомился со своей будущей женой. Она была его одноклассницей.- Вот учился я в школе не прямо очень хорошо, но моя супруга закончила эту же школу с золотой медалью. Я не сказал про друзей, которых я приобрёл в этой школе - мы с ними дружим по сей день, общаемся каждый день, мы работаем вместе, - рассказывает Чимит Жамьянов.В конце он поблагодарил своих учителей и своего классного руководителя.- Я никогда не скажу плохо про свою школу, про своих учителей и одноклассников. Я горд, что учился в этой школе, - подытожил Жамьянов.Как сообщал «Байка-Daily», Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев, объединившиеся в трио «Чива», сейчас принимают участие в «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ. Они прошли четвертьфинал и сейчас готовятся к ½.

Известный в Бурятии КВНщик, блогер Чимит Жамьянов опубликовал в своём аккаунте в Instagram видео с экскурсией по родной школе. Чимит выпустился из Сосново-Озёрской средней школы №1.- Моя родная школа, здесь я отучился 11 лет. Здесь вот с колокольчиком ходил в первом классе, в 11 классе. Прямо всплакнуть охота, - рассказывает Жамьянов.