В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом

В играх примут участие юноши 2005-2006 годов рождения



В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 9 апреля стартует финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 2005-2006 годов рождения. Всего в программе турнира 28 матчей. Пройдут они в формате двух таймов по 35 минут.



В роли фаворитов в Иркутск приезжают сразу три команды: хабаровский «СКА-Нефтяник», кировская «Родина» и «Уральский трубник» из Первоуральска, которые на предварительном этапе не потерпели ни одного поражения и выиграли турниры в своих группах. Своё слово готовы сказать также красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», сборная команда Хакасии и столичная команда «Крылатское».



Вход на матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Календарь матчей финального турнира всероссийских соревнований



9 апреля, пятница

10:00 Сборная Иркутской области – «Кузбасс»

12:00 «Енисей» – «СКА-Нефтяник»

14:00 Сборная Республики Хакасия – «Крылатское»

16:00 «Уральский трубник» – «Родина»



10 апреля, суббота

10:00 «Уральский трубник» – Сборная Иркутской области

12:00 «Кузбасс» – «Родина»

14:00 «Крылатское» – «СКА-Нефтяник»

19:30 Сборная Республики Хакасия – «Енисей»



11 апреля, воскресенье

10:00 Сборная Иркутской области – «Крылатское»

12:00 «Уральский трубник» – «Кузбасс»

14:00 «Родина» – «Енисей»

16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Республики Хакасия



12 апреля, понедельник

10:00 Сборная Иркутской области – «Родина»

12 00 «Крылатское» – «Енисей»

14:00 Сборная Республики Хакасия – «Уральский трубник»

16:00 «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник»



13 апреля, вторник

День отдыха



14 апреля, среда

10:00 «Енисей» – «Уральский трубник»

12:00 «Крылатское» – «Кузбасс»

14:00 «Родина» – «СКА-Нефтяник»

16:00 Сборная Республики Хакасия – Сборная Иркутской области



15 апреля, четверг

10:00 «Родина» – «Крылатское»

12:00 «Кузбасс» – Сборная Республики Хакасия

14:00 «СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник»

16:00 Сборная Иркутской области – «Енисей»



16 апреля, пятница

10:00 «Енисей» – «Кузбасс»

12:00 «Родина» – Сборная Республики Хакасия

14:00 «Крылатское» – «Уральский трубник»

16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Иркутской области



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