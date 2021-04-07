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В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом

В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
В играх примут участие юноши 2005-2006 годов рождения

В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 9 апреля стартует финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 2005-2006 годов рождения. Всего в программе турнира 28 матчей. Пройдут они в формате двух таймов по 35 минут.

В роли фаворитов в Иркутск приезжают сразу три команды: хабаровский «СКА-Нефтяник», кировская «Родина» и «Уральский трубник» из Первоуральска, которые на предварительном этапе не потерпели ни одного поражения и выиграли турниры в своих группах. Своё слово готовы сказать также красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», сборная команда Хакасии и столичная команда «Крылатское».

Вход на матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Календарь матчей финального турнира всероссийских соревнований

9 апреля, пятница
10:00 Сборная Иркутской области – «Кузбасс»
12:00 «Енисей» – «СКА-Нефтяник»
14:00 Сборная Республики Хакасия – «Крылатское»
16:00 «Уральский трубник» – «Родина»

10 апреля, суббота
10:00 «Уральский трубник» – Сборная Иркутской области
12:00 «Кузбасс» – «Родина»
14:00 «Крылатское» – «СКА-Нефтяник»
19:30 Сборная Республики Хакасия – «Енисей»

11 апреля, воскресенье
10:00 Сборная Иркутской области – «Крылатское»
12:00 «Уральский трубник» – «Кузбасс»
14:00 «Родина» – «Енисей»
16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Республики Хакасия

12 апреля, понедельник
10:00 Сборная Иркутской области – «Родина»
12 00 «Крылатское» – «Енисей»
14:00 Сборная Республики Хакасия – «Уральский трубник»
16:00 «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник»

13 апреля, вторник
День отдыха

14 апреля, среда
10:00 «Енисей» – «Уральский трубник»
12:00 «Крылатское» – «Кузбасс»
14:00 «Родина» – «СКА-Нефтяник»
16:00 Сборная Республики Хакасия – Сборная Иркутской области

15 апреля, четверг
10:00 «Родина» – «Крылатское»
12:00 «Кузбасс» – Сборная Республики Хакасия
14:00 «СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник»
16:00 Сборная Иркутской области – «Енисей»

16 апреля, пятница
10:00 «Енисей» – «Кузбасс»
12:00 «Родина» – Сборная Республики Хакасия
14:00 «Крылатское» – «Уральский трубник»
16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Иркутской области

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Иркутск спорт. всероссийские соревнования хоккей с мячом
 
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