В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом

В играх примут участие юноши 2005-2006 годов рождения
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 9 апреля стартует финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 2005-2006 годов рождения. Всего в программе турнира 28 матчей. Пройдут они в формате двух таймов по 35 минут.
В роли фаворитов в Иркутск приезжают сразу три команды: хабаровский «СКА-Нефтяник», кировская «Родина» и «Уральский трубник» из Первоуральска, которые на предварительном этапе не потерпели ни одного поражения и выиграли турниры в своих группах. Своё слово готовы сказать также красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», сборная команда Хакасии и столичная команда «Крылатское».
Вход на матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Календарь матчей финального турнира всероссийских соревнований
9 апреля, пятница
10:00 Сборная Иркутской области – «Кузбасс»
12:00 «Енисей» – «СКА-Нефтяник»
14:00 Сборная Республики Хакасия – «Крылатское»
16:00 «Уральский трубник» – «Родина»
10 апреля, суббота
10:00 «Уральский трубник» – Сборная Иркутской области
12:00 «Кузбасс» – «Родина»
14:00 «Крылатское» – «СКА-Нефтяник»
19:30 Сборная Республики Хакасия – «Енисей»
11 апреля, воскресенье
10:00 Сборная Иркутской области – «Крылатское»
12:00 «Уральский трубник» – «Кузбасс»
14:00 «Родина» – «Енисей»
16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Республики Хакасия
12 апреля, понедельник
10:00 Сборная Иркутской области – «Родина»
12 00 «Крылатское» – «Енисей»
14:00 Сборная Республики Хакасия – «Уральский трубник»
16:00 «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник»
13 апреля, вторник
День отдыха
14 апреля, среда
10:00 «Енисей» – «Уральский трубник»
12:00 «Крылатское» – «Кузбасс»
14:00 «Родина» – «СКА-Нефтяник»
16:00 Сборная Республики Хакасия – Сборная Иркутской области
15 апреля, четверг
10:00 «Родина» – «Крылатское»
12:00 «Кузбасс» – Сборная Республики Хакасия
14:00 «СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник»
16:00 Сборная Иркутской области – «Енисей»
16 апреля, пятница
10:00 «Енисей» – «Кузбасс»
12:00 «Родина» – Сборная Республики Хакасия
14:00 «Крылатское» – «Уральский трубник»
16:00 «СКА-Нефтяник» – Сборная Иркутской области
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Малышки стали её четвёртым и пятым ребёнком
В скоростном восхождении планируют принять участие более 150 спортсменов
Среди победителей учащиеся школ №37, №54 и №7 и гимназии №33
На ремонт и строительство направят 1,8 млрд рублей
Открытие соревнований состоится 9 апреля
Ученики 11 класса отказались от гелиевых шаров на выпускном ради тяжелобольной Адисы
Шесть ледовых дорог закрыли в Баргузинском районе
Один из маршрутов пролегал по территории Бурятии
Проверке комиссии Генштаба подверглись ракетное, мотострелковое и танковое соединения в Бурятии. ВИДЕО
Они пройдут в рамках фестиваля, посвящённого юбилею столицы Бурятии
Им стала транспортная развязка у плотины ГЭС в Октябрьском округе
Огонь переносили на временное хранение в связи с профилактическими работами, связанными с подготовкой к 76-й годовщине Великой Победы
В трамвае провели акцию «Наше здоровье – в наших руках»
Митрополит Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе
Общая протяжённость расчищаемых участков в рамках противопаводковых мероприятий составит более 24 км