Один из маршрутов пролегал по территории Бурятии
Команды Иркутской области, в состав которой входили спортсмены Железногорска-Илимского, заняли первое и второе места на первенстве мира по спортивному туризму. Судейство соревнований проводилось дистанционно в конце марта текущего года.
Команда под руководством Игоря Горбатова одержала победу в дисциплине «маршрут – лыжный». В состав группы также входили Ольга Волобуева, Евгений Синяков, Виктория Москалёва, Юлия Сабанцева, Вячеслав Непомнящих, Данил Харинский.
Второе место команда Иркутской области заняла в дисциплине «маршрут – водный». В составе группы были Игорь Горбатов, Евгений Синяков, Евгения Беляева, Илья Волобуев, Виктория Москалёва, Кирилл Пищин, Юлия Сабанцева, Богдан Горбатов, Глеб Капустин, Данил Харинский. Руководитель группы – Ольга Волобуева. Маршрут пролегал по территории Бурятии в районе Делюн-Уранского и Верхнеангарского хребтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Команды Иркутской области заняли призовые места на первенстве мира по спортивному туризму
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