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В Забайкалье мама двойняшек родила ещё одну двойню

В Забайкалье мама двойняшек родила ещё одну двойню
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышки стали её четвёртым и пятым ребёнком

В Забайкальском крае работники отдела ЗАГС Борзинского района зарегистрировали рождение двойни, которая стала первой родившейся в 2021-м году в этом районе. Примечательно, что мама двойняшек второй раз рожает двойню, дети стали её четвёртым и пятым ребёнком.

В двойне родились две девочки. Мама Вера, жительница Борзи, назвала их Наталья и Виктория. Своим первым детям – мальчикам-двойняшкам, она дала имена Даниил и Александр. Также в семье есть дочка Полина.

Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края, за два месяца 2021-го года в Борзинском районе зарегистрировано 81 рождение. В прошлом году здесь родилось 574 ребёнка.
Забайкальский край двойня дети семьи ЗАГС
 
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