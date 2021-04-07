Малышки стали её четвёртым и пятым ребёнком
В Забайкальском крае работники отдела ЗАГС Борзинского района зарегистрировали рождение двойни, которая стала первой родившейся в 2021-м году в этом районе. Примечательно, что мама двойняшек второй раз рожает двойню, дети стали её четвёртым и пятым ребёнком.
В двойне родились две девочки. Мама Вера, жительница Борзи, назвала их Наталья и Виктория. Своим первым детям – мальчикам-двойняшкам, она дала имена Даниил и Александр. Также в семье есть дочка Полина.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края, за два месяца 2021-го года в Борзинском районе зарегистрировано 81 рождение. В прошлом году здесь родилось 574 ребёнка.
В Забайкалье мама двойняшек родила ещё одну двойню
Общество, Фото:
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