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В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку

В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Объявлен кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021»

22 апреля в столице Бурятии состоится кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021». Об этом сообщается в официальном аккаунте фестивалей красоты и талантов «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».

- Известна дата первого открытого кастинга в Улан-Удэ. Стань «Мисс Улан-Удэ-2021». Правила неизменны: возраст от 14 до 25 лет, рост от 168 см, не замужем, нет детей, нет татуировок. Мы будем очень ждать тебя 22 апреля в 17:00 в ресторане «Че Гевара», - отмечают организаторы.

Победительница будет представлять Улан-Удэ на всероссийском конкурсе «Краса России-2021».

Организаторы добавили, что при себе девушкам нужно иметь туфли на каблуке и быть в одежде, не скрывающей фигуры.

В 2020 году конкурс «Мисс Улан-Удэ» не проводился из-за пандемии. В 2019 году корону взяла актриса Бурятского театра драмы Тунгалаг Дашиева. Она, а также ещё три представительницы Бурятии, сумели завоевать призовые места на конкурсе «Краса России-2020».

конкурс красоты Мисс Улан-Удэ
 
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