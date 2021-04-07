Объявлен кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021»
22 апреля в столице Бурятии состоится кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021». Об этом сообщается в официальном аккаунте фестивалей красоты и талантов «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».
- Известна дата первого открытого кастинга в Улан-Удэ. Стань «Мисс Улан-Удэ-2021». Правила неизменны: возраст от 14 до 25 лет, рост от 168 см, не замужем, нет детей, нет татуировок. Мы будем очень ждать тебя 22 апреля в 17:00 в ресторане «Че Гевара», - отмечают организаторы.
Победительница будет представлять Улан-Удэ на всероссийском конкурсе «Краса России-2021».
Организаторы добавили, что при себе девушкам нужно иметь туфли на каблуке и быть в одежде, не скрывающей фигуры.
В 2020 году конкурс «Мисс Улан-Удэ» не проводился из-за пандемии. В 2019 году корону взяла актриса Бурятского театра драмы Тунгалаг Дашиева. Она, а также ещё три представительницы Бурятии, сумели завоевать призовые места на конкурсе «Краса России-2020».
В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
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