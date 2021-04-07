В Бурятии построили новую школу на 176 мест

Общество, Фото: предоставлено минстроем Бурятии

Школа появилась в посёлке Новоселенгинск



На днях в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии завершилось строительство средней общеобразовательной школы на 11 классов. Объект построен благодаря дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



Всего на строительство было направлено 335 миллионов рублей.



Общая площадь школы составила 5612 квадратных метров. Просторное двухэтажное здание рассчитано на 176 мест. Школа оснащена всем необходимым современным интерактивным оборудованием.



В зону начальной школы, кроме кабинетов, входят спальни и развивающие игровые комнаты. На территории расположена спортивная площадка и проведено благоустройство.



Официальное открытие школы планируется в середине апреля.

