В Бурятии за три месяца водители-нарушители заплатили 35 млн

Свыше 14 тысяч постановлений ушло судебным приставам



С начала года в Бурятии сотрудники ГИБДД вынесли более 68,5 тысяч постановлений по нарушениям, выявленным камерами фиксации нарушений.



Нарушители оплатили штрафы на сумму 35 млн. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено свыше 14 тысяч постановлений, сообщает МВД по Бурятии.



Анализ показал, что основным видом фиксируемых правонарушений стало превышение скорости движения – более 58 тысяч фактов. Свыше 3700 постановлений направлено собственникам автомобилей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Зарегистрировано 3350 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.



На региональных дорогах камеры выявили более 8 тысяч нарушений, на федеральных – порядка 19,5 тысяч нарушений.



С помощью автоматизированных комплексов сотрудники ГИБДД также проверяют водителей, лишённых прав. За три месяца 57 таких нарушителей привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ – за управление транспортом без соответствующего права.



Информацию о местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ.

