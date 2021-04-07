Все билеты на концерт были распроданы
6 апреля на сцене Бурятского драмтеатра в Улан-Удэ прошёл концерт группы «Сезон Dождей». Sold out (продажа всех был билетов – ред.) был объявлен ещё за несколько дней до концерта. Выступление организовала Бурятская филармония.
Группа впервые за полтора года дала концерт со своими песнями в родном городе. Музыканты исполнили как уже многими любимые песни «Летать», «Моя милая», «Это не честно», так и композиции с нового альбома «Город без тебя».
Участники «Сезона Dождей» признаются, что не ожидали такого количества зрителей.
- Для нас всегда особенно волнительно играть у себя дома. Даже те, кто нас раньше не знал, отрывались как наши близкие друзья. Непросто играть такую активную музыку для сидящих зрителей, но даже так люди посылали нам свою энергию и тем нам помогали. Благодаря Бурятской филармонии и людям, которые пришли, концерт получился отличным, — рассказывает солист Иван Уланов.
Зрители действительно не могли усидеть на месте, танцевали даже сидя. А к финальной «Пчёлке» весь зал уже встал подпевать и аплодировать.
Группа даст акустический концерт 13 апреля на Малой сцене Русского драмтеатра (12+).
Группа «Сезон Dождей» не ожидала аншлага в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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