Они пройдут в рамках фестиваля, посвящённого юбилею столицы Бурятии
В апреле стартует фестиваль экскурсий «Весенний Улан-Удэ». Он приурочен к празднованию 355-летнего юбилея столицы Бурятии и продлится в течение двух месяцев.
В рамках фестиваля будут проведены обзорные и тематические автобусные и пешеходные экскурсии, квиз-викторина об истории города, посещение дацана, музея истории города и улицы Соборной. Для учащихся средних общих и специальных учебных заведений будет проведён городской конкурс видеоэкскурсионных проектов-маршрутов «Узнай свой город».
- Цель фестиваля: привлечь внимание жителей и гостей к истории и культуре города, сделать городские экскурсии доступными широкому слою населения, а также воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой Родине, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Экскурсии будут проводится с 12 апреля по 6 мая. Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону: +7(3012)37-21-13, либо отправив заявку на электронную почту отдела развития туризма uutravel@ulan-ude-eg.ru.
Горожанам и гостям Улан-Удэ предложат бесплатные экскурсии
Общество, Фото:
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