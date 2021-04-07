Горожанам и гостям Улан-Удэ предложат бесплатные экскурсии

Они пройдут в рамках фестиваля, посвящённого юбилею столицы Бурятии



В апреле стартует фестиваль экскурсий «Весенний Улан-Удэ». Он приурочен к празднованию 355-летнего юбилея столицы Бурятии и продлится в течение двух месяцев.



В рамках фестиваля будут проведены обзорные и тематические автобусные и пешеходные экскурсии, квиз-викторина об истории города, посещение дацана, музея истории города и улицы Соборной. Для учащихся средних общих и специальных учебных заведений будет проведён городской конкурс видеоэкскурсионных проектов-маршрутов «Узнай свой город».



- Цель фестиваля: привлечь внимание жителей и гостей к истории и культуре города, сделать городские экскурсии доступными широкому слою населения, а также воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой Родине, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Экскурсии будут проводится с 12 апреля по 6 мая. Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону: +7(3012)37-21-13, либо отправив заявку на электронную почту отдела развития туризма uutravel@ulan-ude-eg.ru.

