Минтранс республики рассмотрит варианты включения строительства мостов в одну из федеральных программ
На строительство мостов в Кяхте разработают проектную документацию. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики в ходе рабочей поездки в Кяхтинский район.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в приграничном городе два деревянных моста, которые требуют реконструкции. Один находится по улице Банзарова и соединяет две части города. У него сгнили и покосились деревянные пролёты. Два года назад движение по мосту для автомобильного транспорта перекрыли. Ближайший объезд находится примерно в 400 метрах от него.
Второй мост по улице Свердлова находится в центре и является стратегическим для города. По нему проходят большегрузные автомобили, в том числе завозят уголь на котельную. Мост построен в 90-х годах и за это время проводился лишь текущий ремонт настила и пролётов.
- Нам район выделил 1,5 млн рублей на разработку проектной документации по двум мостам, но этого недостаточно. Стоимость одного проекта составляет в среднем 10 млн рублей, - добавил мэр Кяхты Евгений Степанов.
- Как только проектная документация будет готова, мы рассмотрим варианты включения строительства мостов в одну из федеральных программ, - заключил министр по развитию транспорта Александр Гоге, осмотрев состояние мостов.
В Бурятии разработают документацию на реконструкцию мостов в Кяхте
Общество, Фото:
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