В Улан-Удэ большегрузам запретили проезд по мостам

Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостов



В Улан-Удэ введено временное ограничение движения большегрузов массой больше 20 тонн по мостам, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».



Ограничение введено по результатам обследования мостов, проведённого в прошлом году. Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостовых сооружений и обеспечить безопасность дорожного движения.



Для недопущения заторов на подъездах к Улан-Удэ Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит пользователей автомобильных дорог заблаговременного спланировать маршрут движения, а также учесть данные ограничения при подготовке документов на получение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

