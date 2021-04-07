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В Забайкальском нацпарке в Бурятии закрыли ледовые переправы

В Забайкальском нацпарке в Бурятии закрыли ледовые переправы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Лёд истончился и стал опасен

В Забайкальском нацпарке в Бурятии в ходе мониторинга выявлены процессы истончения ледового покрова. Было решено закрыть ледовые переправы и ледовые рекреационные участки.

- В целях обеспечения безопасности посетителей территории Забайкальского национального парка и жителей населённых пунктов Курбулик и Катунь с 7 апреля работа ледовых рекреационных участков и ледовых переправ на территории Забайкальского национального парка остановлена. Съезды на лёд закрыты, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
Ледовые переправы национальный парк
 
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