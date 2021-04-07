В Забайкальском нацпарке в Бурятии закрыли ледовые переправы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Лёд истончился и стал опасен



В Забайкальском нацпарке в Бурятии в ходе мониторинга выявлены процессы истончения ледового покрова. Было решено закрыть ледовые переправы и ледовые рекреационные участки.



- В целях обеспечения безопасности посетителей территории Забайкальского национального парка и жителей населённых пунктов Курбулик и Катунь с 7 апреля работа ледовых рекреационных участков и ледовых переправ на территории Забайкальского национального парка остановлена. Съезды на лёд закрыты, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

