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В Иркутской области в этом году займутся 8 мостами

В Иркутской области в этом году займутся 8 мостами
Общество,  Фото:pixabay.com
На ремонт и строительство направят 1,8 млрд рублей

В Иркутской области в текущем году построят и отремонтируют восемь мостов. Пять из них – по программе ликвидации чрезвычайной ситуации в территориях, которые пострадали от наводнения летом 2019 года. Из бюджетов всех уровней на эти цели будет направлено 1,8 млрд рублей. Об этом во время пресс-конференции рассказали заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Максим Лобанов и директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на строительство и ремонт мостов направят 737,9 млн рублей. В этом году построят переход через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут - Киренск в Киренском районе, работы там уже идут. Их стоимость составляет 383,3 млн рублей. Пройдёт реконструкция искусственного сооружения на дороге Куда-Хомутово – Турская в Иркутском районе. Такие же работы начнутся на переходе через реку Ода на дороге Ангарск – Тальяны, их окончат в 2022 году. Их стоимость – 164,6 млн и190 млн рублей соответственно.

На строительство и восстановление мостов в рамках восстановления после наводнения будет направлено 1,05 млрд рублей. Начнутся реконструкции переходов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе. Их завершат в 2022 году. В этом году специалисты сделают и откроют движение транспорта по временным автомобильным мостам через реку Сергенейка и при подъезде к посёлку Харантей в Тулунском районе. Их стоимость составляет 65 млн и 55 млн рублей соответственно. Начнётся строительство самого крупного объекта – мостового перехода через реку Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск – Боровинок – Чуна в Нижнеудинском районе. Работы там продлятся два года. Их завершат в 2023 году. Их стоимость составит 650 млн рублей.

- У нас есть сведения о состоянии всех мостов Иркутской области. Необходимо отремонтировать и построить 58 таких объектов. Первостепенные объекты – это мост через реку Лена в селе Тутура Жигаловского района и капитальные ремонты двух таких сооружений в Усть-Куте. Одно – через реку Лена, второе – через Куту. Это крупные объекты, на реализацию которых мы рассчитываем получить федеральное финансирование, - отметила Юлия Гордина.

Также в Иркутской области необходимо провести реконструкцию или построить 37 путепроводов через железную дорогу. Эта работа идёт совместно с министерством транспорта Российской Федерации и ОАО «РЖД». В её рамках этом году начнётся реконструкция путепровода на станции Батарейная в Иркутске. Сейчас идут торги, где будет определён подрядчик. Совместно с ГИБДД разрабатывается схема движения транспорта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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