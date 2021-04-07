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Ещё два человека умерли от коронавируса за сутки в Бурятии

Ещё два человека умерли от коронавируса за сутки в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость коронавирусом держится на стабильном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 43 заразившихся коронавирусом. Большинство из них сами пришли к врачам с подозрением на ОРВИ, остальных обследовали как контактных лиц и с профцелью.

Ситуация с коронавирусом опасений не внушает. Сегодняшний показатель минимальный за долгое время. Месяц назад заболеваемость пошла на спад – стали выявлять менее 100 новых заражённых в сутки. Затем их число снижалось всё больше и больше. В последние дни фиксируется чуть более 40 заражённых ежедневно. Такие цифры раньше были только в конце августа, до второй волны коронавируса.

Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии достигло 36 374. Из них 54% (19 321) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 34 782 человека, или 95%. Накануне вылечились 74 пациента с коронавирусом.

За последние сутки скончались ещё двое больных ковидом. С начала пандемии в Бурятии умерли 798 человек.

Сегодня в стационарах республики лечатся 456 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65-ти – 17).

Занято 456 ковидных коек, в то время как свободно 220 коек.

Также амбулаторное лечение проходят 338 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц с каждым днём становится всё меньше и на сегодня составляет 402 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров.

Этим летом в Бурятии будут работать детские лагеря, в прошлом году так и не открывшие двери. Заполняемость летних лагерей также будет 75%.

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к родителям и учителям с просьбой отказаться от школьных турпоездок.

Организации торговли в республике всё чаще «забывают» про дезинфекцию.

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