В Улан-Удэ напишут «Цифровой диктант»

Горожане смогут определить свой уровень цифровой грамотности



Улан-Удэ присоединится к ежегодной всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «#цифровойдиктант». Всех желающих приглашают пройти тестирование с 9 по 24 апреля в республиканской детско-юношеской библиотеке.



Образовательная акция состоит из тестирований, разработанных с учётом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет), людей старшего возраста (60 лет и старше).



Диктант состоит из 4 блоков:

1 блок – основы цифрового потребления. Вопросы о приложениях и гаджетах.

2 блок — цифровые компетенции. Задачи об использовании соцсетей, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов.

3 блок — цифровая безопасность. Вопросы-ситуации о защите персональных данных и устройств.

4 блок – новые технологии, включая искусственный интеллект, «интернет вещей» и блокчейн.



Подготовиться к диктанту можно уже сейчас в специальном разделе на сайте цифрового диктанта – «Хочу все знать». Пройти тестирование можно с 10:00 до 18:00, с воскресенья по пятницу, в отделе информационных технологий и сервисных услуг, сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение 6+

