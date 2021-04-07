 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района

В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
В экспозиции представят образцы декоративно-прикладного искусства и творчество художников

В Улан-Удэ пройдёт цикл выставок мастеров декоративно-прикладного искусства, художников муниципальных образований в рамках акции «Навстречу 100-летию Республики Бурятия». 8 апреля в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова открывается выставка «Мастера земли Кабанской».

На выставке будет представлено творчество художника В.П. Ерофеевского (1955-2013), члена Союза художников России, автора более 200 живописных произведений. Большая часть картин художника находится в государственных и частных коллекциях России и за рубежом.

Также в экспозиции будут демонстрироваться изделия из бересты (мастер П. Колоколов), из дерева (мастер А. Быков) и фанеры (мастера Т. Каргапольцева и А. Частоступов); вязанные изделия (студия «Кудесница», мастера Н. Яковлева, О. Олейникова, О. Алексеева, С. Забровская, М. Валеева, а также мастер Е. Белявская); управляемые авиамодели (мастер А. Мясников, мастер спорта СССР по авиамодельному спорту); ковры ручной работы (творческое объединение «Меланж» под руководством Е. Белявской); картины, выполненные из минеральных камней и крошки (мастер Е. Вешкина); шкатулки, изделия из рыбьей кожи и сумки из натуральной кожи (мастер Л. Березко); изделия, выполненные изонитью: обереги, игольницы, шкатулки, открытки (мастер Н. Зимирева); сувенирное мыло (мастер Ю. Таракановская); сувениры и садовые фигуры, выполненные в виде различных животных, птиц, людей, гномов, копилки, кашпо, настенные панно, а также акварель (художники Н. Затеева, Т. Беднова).

- Уникальные произведения мастеров Кабанского района нашей республики известны не только жителям района, но и далеко за его пределами. Они являются визитной карточкой МО «Кабанский район», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 0+
музей выставка национальный музей Бурятия Улан-Удэ Кабанский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района
В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района
Общество, 07.04.2021
В экспозиции представят образцы декоративно-прикладного искусства и творчество художников
В Забайкалье начал работу военно-патриотический онлайн-фестиваль
В Забайкалье начал работу военно-патриотический онлайн-фестиваль
Общество, 07.04.2021
Работы участников принимаются до 30 сентября

В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом
В Иркутске пройдёт финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом
Общество, 07.04.2021
В играх примут участие юноши 2005-2006 годов рождения
В Бурятии разработают документацию на реконструкцию мостов в Кяхте
В Бурятии разработают документацию на реконструкцию мостов в Кяхте
Общество, 07.04.2021
Минтранс республики рассмотрит варианты включения строительства мостов в одну из федеральных программ
В Забайкалье мама двойняшек родила ещё одну двойню
В Забайкалье мама двойняшек родила ещё одну двойню
Общество, 07.04.2021
Малышки стали её четвёртым и пятым ребёнком
В Бурятии состоится забег на пик Любви
В Бурятии состоится забег на пик Любви
Общество, 07.04.2021
В скоростном восхождении планируют принять участие более 150 спортсменов
В Улан-Удэ завершился литературно-театральный конкурс «Новые имена»
В Улан-Удэ завершился литературно-театральный конкурс «Новые имена»
Общество, 07.04.2021
Среди победителей учащиеся школ №37, №54 и №7 и гимназии №33
В Иркутской области в этом году займутся 8 мостами
В Иркутской области в этом году займутся 8 мостами
Общество, 07.04.2021
На ремонт и строительство направят 1,8 млрд рублей
В Улан-Удэ стартует чемпионат Бурятии по тайскому боксу
В Улан-Удэ стартует чемпионат Бурятии по тайскому боксу
Общество, 07.04.2021
Открытие соревнований состоится 9 апреля
Выпускники Улан-Удэ запустили флешмоб в поддержку Адисы
Выпускники Улан-Удэ запустили флешмоб в поддержку Адисы
Общество, 07.04.2021
Ученики 11 класса отказались от гелиевых шаров на выпускном ради тяжелобольной Адисы  
В Бурятии закрыли ещё шесть ледовых переправ
В Бурятии закрыли ещё шесть ледовых переправ
Общество, 07.04.2021
Шесть ледовых дорог закрыли в Баргузинском районе
Проверка комиссии Генштаба: В Бурятии подняли ракетное соединение
Проверка комиссии Генштаба: В Бурятии подняли ракетное соединение
Общество, 07.04.2021
Проверке комиссии Генштаба подверглись ракетное, мотострелковое и танковое соединения в Бурятии. ВИДЕО
Горожанам и гостям Улан-Удэ предложат бесплатные экскурсии
Горожанам и гостям Улан-Удэ предложат бесплатные экскурсии
Общество, 07.04.2021
Они пройдут в рамках фестиваля, посвящённого юбилею столицы Бурятии
В Иркутске выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
В Иркутске выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Общество, 07.04.2021
Им стала транспортная развязка у плотины ГЭС в Октябрьском округе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^