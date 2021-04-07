В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В экспозиции представят образцы декоративно-прикладного искусства и творчество художников



В Улан-Удэ пройдёт цикл выставок мастеров декоративно-прикладного искусства, художников муниципальных образований в рамках акции «Навстречу 100-летию Республики Бурятия». 8 апреля в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова открывается выставка «Мастера земли Кабанской».



На выставке будет представлено творчество художника В.П. Ерофеевского (1955-2013), члена Союза художников России, автора более 200 живописных произведений. Большая часть картин художника находится в государственных и частных коллекциях России и за рубежом.



Также в экспозиции будут демонстрироваться изделия из бересты (мастер П. Колоколов), из дерева (мастер А. Быков) и фанеры (мастера Т. Каргапольцева и А. Частоступов); вязанные изделия (студия «Кудесница», мастера Н. Яковлева, О. Олейникова, О. Алексеева, С. Забровская, М. Валеева, а также мастер Е. Белявская); управляемые авиамодели (мастер А. Мясников, мастер спорта СССР по авиамодельному спорту); ковры ручной работы (творческое объединение «Меланж» под руководством Е. Белявской); картины, выполненные из минеральных камней и крошки (мастер Е. Вешкина); шкатулки, изделия из рыбьей кожи и сумки из натуральной кожи (мастер Л. Березко); изделия, выполненные изонитью: обереги, игольницы, шкатулки, открытки (мастер Н. Зимирева); сувенирное мыло (мастер Ю. Таракановская); сувениры и садовые фигуры, выполненные в виде различных животных, птиц, людей, гномов, копилки, кашпо, настенные панно, а также акварель (художники Н. Затеева, Т. Беднова).



- Уникальные произведения мастеров Кабанского района нашей республики известны не только жителям района, но и далеко за его пределами. Они являются визитной карточкой МО «Кабанский район», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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