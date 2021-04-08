Конкурс посвящён 90-летию Бурятского государственного университета
В 2022-м году Бурятскому государственному университету исполнится 90 лет. Это событие вуз собирается праздновать широко и масштабно. Запланированы проекты в разных сферах студенческой жизни: от науки и культуры до учебных олимпиад и молодёжных форумов. Кроме этого, ожидается приезд множества гостей и партнёров университета со всего мира.
В рамках подготовки к юбилею объявлен конкурс на лучшую айдентику к 90-летию БГУ. Для участия нужно создать официальный логотип к юбилею вуза; придумать официальный, яркий и креативный слоган, приуроченный к годовщине; разработать фирменный стиль, который будет символизировать праздник в течение всего года и будет официально представлен на всех площадках и подарочной продукции.
Ровно через месяц будет объявлены результаты. Победитель получит 30000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.
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В Бурятии вуз отдаст 30000 рублей за логотип юбилея
Общество, Фото:
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