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Подполковник полиции из Бурятии взял серебро турнира по ММА

Подполковник полиции из Бурятии взял серебро турнира по ММА
Общество,  Фото:предоставлено МВД по Бурятии
Григорий Никитеев основал бойцовский клуб в Северобайкальске

Начальник МО МВД России «Северобайкальский» подполковник полиции Григорий Никитеев принял участие в мультиспортивном фестивале по смешанным единоборствам среди профессионалов лиги EPBF в Красноярске. В весе до 92 килограммов он стал серебряным призёром.

Соревнования проходили два дня и собрали свыше 2,5 тысяч участников из России, а также стран СНГ. Всего на фестивале было представлено 30 видов спорта.

- Григорий Никитеев является неоднократным чемпионом и призёром различных соревнований по MMA федерального и регионального уровней. Он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, тайскому боксу и ушу-саньда. Также Григорий Никитеев является основателем бойцовского клуба «Fight club sbk» в Северобайкальске, - рассказали в МВД по Бурятии.

спорт смешанные единоборства полиция
 
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