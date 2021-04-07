Григорий Никитеев основал бойцовский клуб в Северобайкальске
Начальник МО МВД России «Северобайкальский» подполковник полиции Григорий Никитеев принял участие в мультиспортивном фестивале по смешанным единоборствам среди профессионалов лиги EPBF в Красноярске. В весе до 92 килограммов он стал серебряным призёром.
Соревнования проходили два дня и собрали свыше 2,5 тысяч участников из России, а также стран СНГ. Всего на фестивале было представлено 30 видов спорта.
- Григорий Никитеев является неоднократным чемпионом и призёром различных соревнований по MMA федерального и регионального уровней. Он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, тайскому боксу и ушу-саньда. Также Григорий Никитеев является основателем бойцовского клуба «Fight club sbk» в Северобайкальске, - рассказали в МВД по Бурятии.
Подполковник полиции из Бурятии взял серебро турнира по ММА
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