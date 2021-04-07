Жителям Бурятии предложили создать свою победную открытку

Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток
Музей Победы и Почта России запустили всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Участие в творческом состязании смогут принять и дети, и взрослые, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить её по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днём Победы. А лучшие работы, выбранные экспертным жюри и народным голосованием, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Наборы таких коллекционных открыток победителям пришлёт Почта России.
Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в четырех возрастных категориях - среди школьников 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).
Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля, и до 9 мая жители всех регионов нашей страны смогут проголосовать за любимые рисунки, а также отправить их в онлайн-формате своим близким, чтобы поздравить с праздником. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и другие призы.
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