Борт Ми-8 прибыл из Красноярска
5 апреля в Бурятию прибыл вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.
- В целях принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков Ми-8 будет вести круглосуточное дежурство в республике, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Первый в 2021 году лесной пожар в Бурятии зарегистрирован 3 апреля. Возгорание произошло в Иволгинском районе в 6 км от села Кокорино. Всего с начала пожароопасного периода в республике произошло четыре лесных пожара.
Вертолёт МЧС России заступил на дежурство в Бурятии
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