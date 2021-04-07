Мужчина, которому был запрещён въезд, сумел «прорваться» в страну
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным по статье «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Ранее за нарушение миграционного законодательства житель Узбекистана был выдворен за пределы России. Решение об этом в марте 2017 года принял суд в Южно-Сахалинске. Мужчине был запрещён въезд в страну в течение пяти лет.
Но уже в апреле 2018 года по поддельному паспорту мужчина незаконно пересёк государственную границу России на поезде.
В Улан-Удэ с целью регистрации по месту пребывания он предъявил в отдел полиции поддельный документ. Так он был разоблачён.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом
Общество, Фото:
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