В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом

Мужчина, которому был запрещён въезд, сумел «прорваться» в страну



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным по статье «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина», сообщили в прокуратуре Бурятии.



Ранее за нарушение миграционного законодательства житель Узбекистана был выдворен за пределы России. Решение об этом в марте 2017 года принял суд в Южно-Сахалинске. Мужчине был запрещён въезд в страну в течение пяти лет.



Но уже в апреле 2018 года по поддельному паспорту мужчина незаконно пересёк государственную границу России на поезде.



В Улан-Удэ с целью регистрации по месту пребывания он предъявил в отдел полиции поддельный документ. Так он был разоблачён.



Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.



