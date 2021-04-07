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В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом

В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, которому был запрещён въезд, сумел «прорваться» в страну

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным по статье «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина», сообщили в прокуратуре Бурятии.

Ранее за нарушение миграционного законодательства житель Узбекистана был выдворен за пределы России. Решение об этом в марте 2017 года принял суд в Южно-Сахалинске. Мужчине был запрещён въезд в страну в течение пяти лет.

Но уже в апреле 2018 года по поддельному паспорту мужчина незаконно пересёк государственную границу России на поезде.

В Улан-Удэ с целью регистрации по месту пребывания он предъявил в отдел полиции поддельный документ. Так он был разоблачён.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

поддель
 
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