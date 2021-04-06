В Бурятии больную эпилепсией лечили не теми лекарствами

Девушке, больной эпилепсией, был некорректно вынесен диагноз



Уполномоченный по правам человека в Бурятии инициировала проверки по обращению 24-летней девушки, страдающей эпилепсией.



- В феврале в рамках командировки в Северобайкальский район депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева передала мне обращение жительницы города Северобайкальск. 24-летняя жительница длительное время страдает эпилепсией, не может в связи с этим учиться и работать. В целях защиты прав молодой женщины мною инициированы проведение проверок министерством здравоохранения Республики Бурятия и Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия по данному обращению, - сообщает Юлия Жамбалова в Facebook.



Страховая компанией с привлечением врачей-экспертов провела целевую экспертизу качества оказания медицинской помощи девушке в ЧУЗ «РЖД-медицина г. Северобайкальск». «По результатам выявлены многочисленные нарушения», - отметила уполномоченный по правам человека в республике.



В частности, выявлены дефекты сбора информации о течении болезни: не выполнялись ежегодные лабораторные исследования, регламентированные стандартом оказания медицинской помощи, в том числе исследования крови, ЭЭК и МРТ головного мозга.



- Пациентке без обоснования назначались лекарственные препараты, не рекомендованные существующими стандартами оказания медицинской помощи при эпилепсии. Был некорректно сформулирован клинический диагноз, - перечислила омбудсмен.



В итоге эксперты сделали вывод, что у пациентки репродуктивного возраста с длительным анамнезом заболевания нарушены права на персонализированный подход в лечении. Не определён уровень получаемых лекарств в крови, в связи с чем не учтён индивидуальный метаболизм препаратов и их эффективность.



- Пациентке не представлена возможность обследования и коррекции лечения в медицинской организации более высокого уровня, - уточнила Юлия Жамбалова



По результатам проверки к учреждению здравоохранения организацией медстрахования применена финансовая санкция.

