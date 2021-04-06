Вузовский фестиваль завершится 16 апреля
С 6 по 16 апреля в Иркутской области проводится фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». Мероприятие является региональным этапом всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Участие в нём принимают студенты дневной и заочной форм обучения от 14 до 30 лет, студенческие коллективы и молодые преподаватели. В 2021 году на областной этап фестиваля поступило более 1100 заявок из 11 городов и районов области.
В этот раз фестиваль впервые пройдёт в смешанном формате: смотр номеров участников по номинациям в конкурсных направлениях в очном формате и смотр видеозаписей номеров или работ. Конкурсанты смогут презентовать себя в семи направлениях. Новым направлением для фестиваля станет «Стрит-АРТ». Оценивать работы будут члены жюри, в состав которого вошли деятели искусства и культуры Иркутской области.
Церемония открытия фестиваля состоялась 6 апреля в актовом зале ИрГУПС. Конкурсные дни в очном формате пройдут по 10 апреля на площадках вузов. Церемония награждения победителей фестиваля и гала-концерт запланированы на 16 апреля в 15:00 в актовом зале Иркутского национального исследовательского технического университета. Также будет организована онлайн-трансляция церемонии и концерта. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутской области началась «Студенческая весна»
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