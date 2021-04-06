Унибойцы Иркутской области выиграли 9 медалей чемпионата России





Как сообщал «Байкал-Dailу», спортсмены Бурятии завоевали три медали чемпионата России по универсальному бою. В том числе золото взял именитый спортсмен Даша Жамбалов.

Спортсмены Иркутской области выиграли девять медалей на чемпионате России по универсальному бою, который с 28 марта по 4 апреля проходил в городе Медынь в Калужской области. Соревнования проводились в двух разделах: «лайт» и «классика».Среди мужчин в разделе «лайт» серебряные медали завоевали Аркадий Томский (весовая категория 70 кг), Максим Бочаров (85 кг) и Никита Васильев (90 кг). Бронзовым призёром в весе 85 кг стал Артур Симонян. Среди женщин в «лайте» в весовой категории 63 кг третье место заняла Антонина Гиргушкина.Среди мужчин в «классике» чемпионом России в весе 85 кг стал Артур Симонян. Серебряную медаль в весовой категории 95 кг выиграл Артём Курильский, бронзовую награду в весе свыше 95 кг взял Артём Щербаков. Среди женщин серебряным призёром в «классике» стала Антонина Гиргушкина.По итогам чемпионата страны в разделе «классика» команда Иркутской области заняла третье место. Победителем стала команда Московской области, второе место – у Свердловской области. Норматив мастера спорта России по универсальному бою выполнили Максим Бочаров и Никита Васильев, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.