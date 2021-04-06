Осуждённые получили благословение ламы
Участок, функционирующий как исправительный центр, при колонии-поселении №3 в Улан-Удэ посетил священнослужитель лацана «Гандан» Батор Лодоев.
- Лама прочитал хурал «Табан Харюулга» - для устранения плохих снов, дурных помыслов, злых языков, на продление жизни, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также осуждённым была предоставлена возможность лично обратиться к священнослужителю, рассказать о своих проблемах и получить благословение.
В Улан-Удэ лама помолился за защиту осуждённых от злых языков
Общество, Фото:
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