В Улан-Удэ лама помолился за защиту осуждённых от злых языков

Осуждённые получили благословение ламы



Участок, функционирующий как исправительный центр, при колонии-поселении №3 в Улан-Удэ посетил священнослужитель лацана «Гандан» Батор Лодоев.



- Лама прочитал хурал «Табан Харюулга» - для устранения плохих снов, дурных помыслов, злых языков, на продление жизни, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Также осуждённым была предоставлена возможность лично обратиться к священнослужителю, рассказать о своих проблемах и получить благословение.





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