В тренировке приняли участие военнослужащие ВВО
На площадке аэродрома Черёмушки с военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, состоялась первая тренировка военного парада, который пройдёт на площади Ленина в Чите. В параде войск Читинского гарнизона в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооружённых Сил России.
- В едином строю прошли парадные расчёты общевойскового объединения ВВО, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также других силовых структур и ведомств, - сообщает пресс-служба ВВО. - В ходе тренировки военнослужащие под музыкальное сопровождение военного оркестра оттачивали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадных колонн во время движения. Репетиция проходила с соблюдением сценария проведения грядущего торжественного мероприятия.
Помимо этого, состоялась тренировка прохождения механизированной колонны военной и специальной техники воинских частей Восточного военного округа. Уже на первой тренировке военнослужащие показали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю. Ранее для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики.
В этом году в параде Победы в столице Забайкалья в механизированной колонне пройдут боевые машины пехоты, танки, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, всего около 70 единиц техники. В исторической части парада будут задействованы образцы боевой техники времён войны, в том числе советская противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный танк Т-34.
В Забайкалье начались репетиции парада Победы
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