Будут летать семь вертолётов и шесть самолётов
В пожароопасный сезон для авиационной охраны лесов от пожаров в Бурятии будут привлечены семь вертолётов (Ми-2, Bell, Ми-8) и шесть самолётов (ТВС и «Ан-2»), сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С помощью таких воздушных судов специалисты обнаруживают лесные пожары с высоты птичьего полёта, осматривают очаги возгорания, а также доставляют специалистов и оборудование. В этом году запланировано более 1400 лётных часов авиамониторинга пожарной опасности в лесах Бурятии. Вертолёт Ми-8 на авиапатрулирование использоваться не будет – его применяют непосредственно для тушения лесных пожаров с парашютно-десантной командой на борту.
- Сейчас идёт работа по выставлению воздушных судов в районах республики. Первые суда появятся в районах уже к 10 апреля. В пожароопасный сезон в зависимости от класса пожарной опасности в лесах, установлено количество вылетов в день. Так, например, при пятом, высоком классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трёх раз в день, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
Кроме авиапатрулирования, в лесах республики будет проходить и наземное патрулирование по 188 маршрутам. Их общая протяжённость – более 14 тысяч километров. Также для оперативного обнаружения лесных пожаров планируется увеличение видео-камер системы «Лесохранитель» в разных районах республики до 30 штук.
Защищать Бурятию от пожаров будут 13 воздушных судов
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