 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В Забайкальском крае выбрали Мистера и Мисс «Университет»

В Забайкальском крае выбрали Мистера и Мисс «Университет»
Общество,  Фото:отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ
Победителями стали студенты ЗабГУ

В Чите на гала-концерте десятого межвузовского шоу-конкурса «23+8» огласили имена Мистера и Мисс «Университет-2021». За звание самых ярких и талантливых студентов боролись конкурсанты из трёх вузов Забайкальского края. Победу одержали представители Забайкальского государственного университета.

В конкурсе красоты и талантов участвовали студенты ЗабГУ, Читинского института Байкальского госуниверситета и Забайкальского института железнодорожного транспорта. Чтобы выступить в финале им пришлось ждать целый год, так как в связи с пандемией коронавируса мероприятие было приостановлено и возобновлено только нынешней весной.

- Гала-концерт конкурса с момента его начала погрузил зрителей в нереальный сказочный мир. По сценарию представления власть над участниками конкурса захватил коварный волшебник. Двум отважным ведущим предстояло разгадать секрет его колдовских чар и освободить конкурсантов, которые должны были продемонстрировать свои лучшие творческие способности, - рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

Мистером «Университет» стал студент энергетического факультета ЗабГУ Даниил Будников, а звание «Мисс Университет» получила студентка факультета культуры и искусств ЗабГУ Тамара Аршинская. Звания первых вице-мистера и вице-мисс были удостоены представители факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ Сергей Кулаков и Дарья Осипова. Вторым вице-мистером стал студент историко-филологического факультета ЗабГУ Сергей Клименко, а второй вице-мисс – студентка ЧИ БГУ Полина Чемерис.

Все конкурсанты получили сертификаты участников, презенты от спонсоров и памятные сувениры от организаторов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Забайкальский край конкурс красоты студенты вузы конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинский железнодорожник отметил 95-летие
Читинский железнодорожник отметил 95-летие
Общество, 06.04.2021
Юбиляр окончательно ушёл на пенсию только после восьмидесяти лет
В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
Общество, 06.04.2021
Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований
В Закаменском районе Бурятии отпраздновали католическую Пасху
В Закаменском районе Бурятии отпраздновали католическую Пасху
Общество, 06.04.2021
В селе Баянгол немецкие семьи отметили воскресение Иисуса Христа
В Иркутской области началась «Студенческая весна»
В Иркутской области началась «Студенческая весна»
Общество, 06.04.2021
Вузовский фестиваль завершится 16 апреля
В Улан-Удэ соберут потомков делегации бурят к Петру I
В Улан-Удэ соберут потомков делегации бурят к Петру I
Общество, 06.04.2021
Национальный музей республики предлагает разгадать загадки картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого»
В Забайкалье начались репетиции парада Победы
В Забайкалье начались репетиции парада Победы
Общество, 06.04.2021
В тренировке приняли участие военнослужащие ВВО

Боксёр из Бурятии стал чемпионом Центрального федерального округа
Боксёр из Бурятии стал чемпионом Центрального федерального округа
Общество, 06.04.2021
Георгий Кушиташвили выиграл «золото» в весовой категории до 91 кг
Унибойцы Иркутской области выиграли 9 медалей чемпионата России
Унибойцы Иркутской области выиграли 9 медалей чемпионата России
Общество, 06.04.2021
Чемпионом по универсальному бою в весе 85 кг стал Артур Симонян
В Улан-Удэ проведут выставку глухих художников и фотографов
В Улан-Удэ проведут выставку глухих художников и фотографов
Общество, 06.04.2021
Мероприятие посвящено Международному дню театра
Алиса Жамбалова спустя девять месяцев вернулась домой
Алиса Жамбалова спустя девять месяцев вернулась домой
Общество, 06.04.2021
Бурятская лыжница нацелена на Олимпиаду-2022
Ушуисты Бурятии вернулись с победами с чемпионата России
Ушуисты Бурятии вернулись с победами с чемпионата России
Общество, 06.04.2021
В соревнованиях участвовали 580 спортсменов из 35 регионов страны
Россияне получили налоговый вычет за фитнес
Россияне получили налоговый вычет за фитнес
Общество, 06.04.2021
Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей
В Бурятии больную эпилепсией лечили не теми лекарствами
В Бурятии больную эпилепсией лечили не теми лекарствами
Общество, 06.04.2021
Девушке, больной эпилепсией, был некорректно вынесен диагноз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^