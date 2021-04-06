В Забайкальском крае выбрали Мистера и Мисс «Университет»

Общество, Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ

Победителями стали студенты ЗабГУ



В Чите на гала-концерте десятого межвузовского шоу-конкурса «23+8» огласили имена Мистера и Мисс «Университет-2021». За звание самых ярких и талантливых студентов боролись конкурсанты из трёх вузов Забайкальского края. Победу одержали представители Забайкальского государственного университета.



В конкурсе красоты и талантов участвовали студенты ЗабГУ, Читинского института Байкальского госуниверситета и Забайкальского института железнодорожного транспорта. Чтобы выступить в финале им пришлось ждать целый год, так как в связи с пандемией коронавируса мероприятие было приостановлено и возобновлено только нынешней весной.



- Гала-концерт конкурса с момента его начала погрузил зрителей в нереальный сказочный мир. По сценарию представления власть над участниками конкурса захватил коварный волшебник. Двум отважным ведущим предстояло разгадать секрет его колдовских чар и освободить конкурсантов, которые должны были продемонстрировать свои лучшие творческие способности, - рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.



Мистером «Университет» стал студент энергетического факультета ЗабГУ Даниил Будников, а звание «Мисс Университет» получила студентка факультета культуры и искусств ЗабГУ Тамара Аршинская. Звания первых вице-мистера и вице-мисс были удостоены представители факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ Сергей Кулаков и Дарья Осипова. Вторым вице-мистером стал студент историко-филологического факультета ЗабГУ Сергей Клименко, а второй вице-мисс – студентка ЧИ БГУ Полина Чемерис.



Все конкурсанты получили сертификаты участников, презенты от спонсоров и памятные сувениры от организаторов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

