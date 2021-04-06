В селе Баянгол немецкие семьи отметили воскресение Иисуса Христа
4 апреля жители и гости села Баянгол Закаменского района Бурятии широко отпраздновали католическую Пасху - древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Напомним, что дата празднования каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
- Католическая Пасха в Закаменском районе отмечается немцами, вынужденными переселенцами военного времени, ставшими заложниками политической ситуации начала прошлого века. Стойко приняв и пережив все лишения войны они с гордостью сохраняли свои традиции и обычаи, передавая их своим потомкам. В селе Баянгол в военные годы прибыло более 1700 немцев Поволжья. На сегодня там осталось всего 18 семей – носителей фамилий, свято оберегающих память и традиции своих матерей и отцов, бабушек и дедушек, - сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии со ссылкой на районную администрацию.
В Закаменском районе Бурятии отпраздновали католическую Пасху
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