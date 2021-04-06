Национальный музей республики предлагает разгадать загадки картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого»
10 апреля в Улан-Удэ пройдёт необычное мероприятие, которое объединит потомков людей, изображённых на картине народного художника Бурятии Солбона Ринчинова «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого». В художественном музее имени Ц.С. Сампилова на фоне этой работы кандидат исторических наук Дорж Цыбикдоржиев прочитает лекцию на тему «Исторический фон переговоров хори-бурят с Петром I».
В первую очередь, приглашаются потомки членов той делегации: они попробуют отыскать на картине своих предков. Из тех, кто ясно угадывается на полотне, – руководитель делегации Бадан Туракин – глава старшего хори бурятского рода галзууд, за ним стоит с хадаком Абжаа-удаган и ещё несколько представителей других родов хори-бурят. Из-за антиковидных ограничений музей вынужден впустить на лекцию не больше 50 человек. Поэтому на мероприятие приглашаются прежде всего потомки членов делегации по предварительной записи.
Напомним, что с 27 марта в художественном музее работает выставка работ Солбона Ринчинова, посвящённая его 85-летию (0+). Широко известны его картины «Жаворонки поют», «Семья. Тоонто», портреты известных артистов. Самая известная работа – «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого», написанная в двух копиях. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.
В Улан-Удэ соберут потомков делегации бурят к Петру I
Общество, Фото:
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