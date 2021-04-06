В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Состоялись заключительные тренировки лесного спецназа



В Иволгинском районе Бурятии прошла тренировка специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов по отработке прыжков с парашютом. Всего в этом году в парашютно-десантной пожарной службе Бурятии будет задействовано 240 квалифицированных, прошедших теоретическую и практическую подготовку, специалистов.



Перед вылетом парашютисты-пожарные проверяют парашютную систему «Лесник-3» и всю экипировку, а также проходят необходимый инструктаж. Затем самолет АН-2 поднимается на высоту 1 000 метров. С такой высоты парашютисты-пожарные отработали прыжки с парашютом, где им предстояло приземлиться в обозначенное место.



В приоритете – безопасность работников. Отрабатывают специалисты прыжки на новых парашютах. Они обеспечивают безопасный и надёжный спуск, исключая любые риски повреждения специалистов.



- Это был завершающий этап тренировок, ребята совершили по 12 прыжков. Все необходимые навыки отработаны, они готовы к пожароопасному сезону, - рассказал заместитель руководителя по лётно-производственной службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Петров.



На тренировке встретились специалисты из разных районов республики. Для кого-то это были первые прыжки, а для других – дело всей жизни.



- Я пришел в эту профессию по стопам отца, он так же, как и я защищал «зелёные лёгкие» нашей республики. Поэтому, после школы я уехал учиться, а затем пришел в лесной спецназ Бурятии, - поделился парашютист-пожарный Хоринского авиаотделения Юрий Борисов.



Парашютно-десантная пожарная служба является своеобразным лесным спецназом. Они тушат лесные пожары в самых удаленных местах республики, работают при резких перепадах высот, десантируются на крутые склоны, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



