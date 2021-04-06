В прогремевшей на всю Бурятию школе создана общешкольная служба медиации
В Ново-Онохойской школе Заиграевского района, где педагог ударила ученика, появился психолог. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Рабочая поездка в Заиграевский район началась с посещения Ново-Онохойской школы. В декабре 2020 года на родительском собрании, организованном для разрешения конфликта между учителем английского языка и учеником седьмого класса, принято решение создать службу школьной медиации, чтобы научить детей и взрослых коммуникативным навыкам. На сегодня создана общешкольная служба медиации, в которую вошли четыре учителя, родитель и ученик 9 класса. В каждом классе образована классная служба медиации, включающая по пять учеников класса. А самая хорошая новость - в школе появился свой психолог, - поделилась в Facebook Наталья Ганькина.
Она добавила, что на классном часе в школе на тему: «Конфликты и пути их решения» ученики пятого класса рассказали о способах примирения.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупный скандал разразился в декабре 2020 года. Учительница в Ново-Онохойской школе кричала на мальчика, обвиняя его, что он мешал вести урок, а затем ударила ребёнка по голове.
На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Все они выезжали в эту школу. В минобрнауки Бурятии тогда сообщали, что педагога планируют уволить по статье. Однако многие жители Бурятии, в том числе известные люди, вступились за учительницу.
Педагог принесла свои извинения, родители мальчика примирились с ней. Потому было решено не увольнять женщину по статье, чтобы она могла остаться в профессии.
В Бурятии в школе, где педагог ударила ребёнка, появился психолог
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