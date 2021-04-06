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В Улан-Удэ работникам скорой не хватает мест для отдыха

В Улан-Удэ работникам скорой не хватает мест для отдыха
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Сотрудник станции скорой помощи из Улан-Удэ пожаловался Путину

Сотрудник ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Улан-Удэ пожаловался на неудовлетворительные условия труда во время пресс-конференции президента Путина в декабре 2020 года. По данной жалобе провело рейд региональное отделение ОНФ в Бурятии. Было проверено три здания подстанции по бульвару Карла Маркса,12, улице Толстого,14 и улице Комсомольская,33.

Пожаловавшийся Путину сотрудник сообщил, что станции скорой медпомощи приходится арендовать помещения для своих подстанций, две из которых находятся на первых этажах многоэтажных жилых домов. Кроме этого, по словам заявителя, на подстанции «скорой» на бульваре К.Маркса в арендованном помещении городской поликлиники №2 отсутствуют нормальные условия труда. Сотрудник пожаловался на малую площадь для нахождения на станции сотрудников, сообщили в ОНФ в Бурятии.

При посещении данной подстанции эксперты ОНФ выявили следующие недостатки. Ограниченное количество кабинетов не даёт возможности организовать складские помещения для хранения оборудования. Небольшой кабинет, где работают программисты, буквально заставлен коробками с оборудованием. Нет отдельного помещения для переодевания сотрудников выездных бригад, сушки и хранения вещей. Комнаты отдыха достаточно тесные. Не хватает стульев либо диванов для отдыха между вызовами.



В зданиях двух филиалов по ул.Комсомольская,33 и ул.Толстого,14 организованы просторные комнаты отдыха с личными шкафчиками для хранения вещей медиков. Есть склад для хранения оборудования.

Однако, как отметил эксперт ОНФ Александр Гусев, в здании по улице Толстого,14 на момент проверки не работала противопожарная система. Кроме того, потолок в одном из помещений для отдыха медиков протёк, в результате отвалились плиты навесного потолка.

Питание медиков организовано удовлетворительно: есть помещения для приема пищи, микроволновые, электропечи, холодильники и чайники в достаточном количестве.

Эксперт тематической площадки «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»» Вадим Захаров обратил внимание на условия содержания автомобилей скорой медицинской помощи.

- На всех подстанциях существует острая нехватка теплых боксов для машин. Эта проблема может быть ощутима особенно в зимнее время года, когда машины скорой помощи содержатся на улице и в результате остывают, что, вероятно, создаёт некомфортные условия для медиков и для пациентов. Также на площадке для выезда сильно разбит асфальт, - пояснил Вадим Захаров.

Народный фронт направил запрос в минздрав с просьбой устранить обнаруженные недочёты и с рекомендациями учесть потребности сотрудников скорой помощи в более комфортных условиях работы.

- Все обнаруженные недочёты устранимы. Необходимо найти возможность для улучшения условий работы медиков за счёт изыскания нового более просторного, либо переоборудования уже имеющегося, помещения для работы и для содержания парка автомобилей скорой медицинской помощи, - прокомментировал Александр Гусев.



ОНФ скорая помощь
 
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