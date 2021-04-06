За несколько суток переговоров мошенники позвонили женщине более ста раз
Полицейские разыскивают мошенников, обманувших ангарчанку под видом столичных сотрудников департамента здравоохранения и юристов, обещавших ей миллион рублей в виде несуществующей компенсации. Ожидая крупную выплату, женщина перевела аферистам свои сбережения.
60-летняя женщина рассказала, что ранее действительно покупала медикаменты, услышав про них рекламу на радио. А позже смотрела передачу по телевидению, где объясняли, что купленные ею лекарства оказались подделкой. Поэтому, когда ей поступил звонок от незнакомца, представившегося «сотрудником Мосгорздрава», который сообщил, что по результатам прошедшего в Москве суда ей положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за приобретенный контрафакт, она сразу поверила.
Однако «специалист» сообщил, что для получения средств требуется оплата аренды банковской ячейки в размере 43 тысяч рублей. Женщина выполнила указание собеседника. В дальнейших переговорах сумма обещаемой мошенниками компенсации увеличивалась и озвучивались новые требования: оплата страховки, доплата за «сертификат в один миллион рублей» и налог.
За несколько суток переговоров мошенники позвонили ангарчанке более ста раз. О том, что стала жертвой аферистов, женщина поняла только после того, как они стали убеждать её взять в банке кредит.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка перевела мошенникам около 300 тысяч рублей
Общество, Фото:
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