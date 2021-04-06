В Забайкалье бездомный убил работника животноводческой стоянки



В Забайкалье в Акшинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, не имеющего места жительства. Он подозревается в убийстве.



По данным следствия, 4 апреля на одной из животноводческих стоянок в Акшинском районе подозреваемый во время застолья убил 44-летнего мужчину. Задержанный несколько раз ударил ножом в грудь, в результате мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



С целью сокрытия следов, подозреваемый спрятал тело в скотомогильнике, расположенном в 1,5 км от места убийства.



Следователи прибыли на место происшествия совместно с полицейскими по заявлению владельца стоянки о пропавшем работнике. При первом же допросе подозреваемый рассказал об обстоятельствах совершённого преступления и в ходе проверки показаний указал место сокрытия тела убитого мужчины.



Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Готовятся документы для предъявления мужчине обвинения и избрания в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Ранее мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы чуть больше двух месяцев назад, где отбывал наказание за убийство.



Расследование уголовного дела продолжается.

