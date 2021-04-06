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Площадки всебурятской «Алтарганы» будут оформлены в едином дизайне

Площадки всебурятской «Алтарганы» будут оформлены в едином дизайне
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Агинский округ разработал бренд-бук для фестиваля

К XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана» администрацией Агинского Бурятского округа разработан единый стиль – бренд-бук. Утверждённый дизайн будет применяться в оформлении улиц и общественных пространств. Также его рекомендуют в оформлении баннеров, сувенирной продукции, для украшения зданий всех форм собственности.

- Была поставлена задача создать единый бренд фестиваля. В нём использованы аутентичные, в то же время современные, энергичные образы и цветовые решения. Наряду с официальным логотипом Лебедем, талисманом фестиваля станет образ Шоно. Именно эти два образа станут официальной символикой фестиваля, - рассказала начальник отдела развития культуры Администрации АБО Саяна Аюшиева.

Напомним, что логотип «Алтарганы» состоит из трёх элементов на голубом фоне: хори-бурятского тотема – лебедя, лиры с тремя струнами и нагрудного элемента бурятского дэгэла – энгэр, в виде продолжения крыла. Также добавлен небесно-голубого цвета хадак, как символ чистоты помыслов и искреннего приглашения дорогих гостей на праздник.

Использование фирменного стиля организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в качестве элемента оформления товара или изделия допускается с разрешения экспертного совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Алтаргана Агинский Бурятский округ фестиваль
 
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