Агинский округ разработал бренд-бук для фестиваля
К XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана» администрацией Агинского Бурятского округа разработан единый стиль – бренд-бук. Утверждённый дизайн будет применяться в оформлении улиц и общественных пространств. Также его рекомендуют в оформлении баннеров, сувенирной продукции, для украшения зданий всех форм собственности.
- Была поставлена задача создать единый бренд фестиваля. В нём использованы аутентичные, в то же время современные, энергичные образы и цветовые решения. Наряду с официальным логотипом Лебедем, талисманом фестиваля станет образ Шоно. Именно эти два образа станут официальной символикой фестиваля, - рассказала начальник отдела развития культуры Администрации АБО Саяна Аюшиева.
Напомним, что логотип «Алтарганы» состоит из трёх элементов на голубом фоне: хори-бурятского тотема – лебедя, лиры с тремя струнами и нагрудного элемента бурятского дэгэла – энгэр, в виде продолжения крыла. Также добавлен небесно-голубого цвета хадак, как символ чистоты помыслов и искреннего приглашения дорогих гостей на праздник.
Использование фирменного стиля организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в качестве элемента оформления товара или изделия допускается с разрешения экспертного совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Площадки всебурятской «Алтарганы» будут оформлены в едином дизайне
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Селенгинском районе проведут соревнования в дисциплине «кросс-спринт»
Агинский округ разработал бренд-бук для фестиваля
Своё мастерство показали 188 юных музыкантов из детских школ искусств
Юбиляр окончательно ушёл на пенсию только после восьмидесяти лет
Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований
В селе Баянгол немецкие семьи отметили воскресение Иисуса Христа
Победителями стали студенты ЗабГУ
Вузовский фестиваль завершится 16 апреля
Национальный музей республики предлагает разгадать загадки картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого»
Студенка учится в Бурятском аграрном колледже
В тренировке приняли участие военнослужащие ВВО
Георгий Кушиташвили выиграл «золото» в весовой категории до 91 кг
Чемпионом по универсальному бою в весе 85 кг стал Артур Симонян
Мероприятие посвящено Международному дню театра
Бурятская лыжница нацелена на Олимпиаду-2022