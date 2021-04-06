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Читинский железнодорожник отметил 95-летие

Читинский железнодорожник отметил 95-летие
Общество,  Фото:администрация Черновского района
Юбиляр окончательно ушёл на пенсию только после восьмидесяти лет

5 апреля жителю Черновского района Читы, ветерану Великой Отечественной войны Юрию Евгеньевичу Матусевичу исполнилось 95 лет. Подарок и поздравительное письмо президента России вручили представители районной администрации.

Родился Юрий Матусевич в столице Забайкалья, его мама была домохозяйкой, а папа работал на заводе ТРЗ. Именно на этом заводе, будучи подростком, Юрию пришлось работать в годы Великой Отечественной войны. Как вспоминает ветеран, он точил противопехотные гранаты Ф-1, которые называли «лимонками».

Окончив после войны Железнодорожное училище, он пошёл работать на забайкальскую магистраль. Там он трудился кочегаром, помощником машиниста, машинистом на паровозах, тепловозах, электровозах. А ещё юбиляр был знаменит тем, что стал машинистом первой в Чите электрички. Даже после ухода на заслуженный отдых, Юрий Евгеньевич не смог сидеть без дела. Устроившись на Нефтебазу, он трудился там ещё 23 года.

У юбиляра дружная семья: любящие сын и дочь, две внучки и два правнука. Об этом сообщает пресс-служба администрации Черновского района.
долгожитель юбилей Чита Забайкальский край
 
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