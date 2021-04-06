Бурятская певица устала от Instagram

Сейчас на Мэдэгму Доржиеву подписаны 48,5 тысяч пользователей.







Бурятская певица Мэдэгма Доржиева в новом посте призналась, что ей надоел Instagram.- Как же мне надоел этот Инстаграмм! Доча завела мне его в 14 году. Раньше было интересно выкладывать просто фотки из жизни. Но потом появились какие-то правила: фото должны сочетаться, тексты должны быть интересные и т. д. и т.п. Я даже нанимала Смм-щика, который ещё больше вогнал меня в непонимание, что делать и как. Настолько, что я просто плюнула и забросила ленту, - пишет артистка.Она добавила, что сейчас решила - будет «просто, как и раньше, без всяких правил и профессиональных фоток выкладывать фотки из жизни».Пользователи поддержали вокалистку, отметив, что так гораздо лучше:«И правильно сделали, людям интересно, как проходит жизнь медийной личности за кулисами, что вы такой же обычный человек, как и все»,«И правильно сделала! Всё должно быть по кайфу»«Всё правильно, вся жизнь, включая инсту, для души»«Просто идеально»