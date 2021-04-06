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Ориентировщики Бурятии разыграют медали на перевале Убиенный

Ориентировщики Бурятии разыграют медали на перевале Убиенный
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Селенгинском районе проведут соревнования в дисциплине «кросс-спринт»

17 апреля в Селенгинском районе Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования состоятся в лесном массиве на перевале Убиенный, в 110 км на юго-запад от Улан-Удэ.

Первенство проводится в дисциплине «кросс-спринт» в личном зачёте по группам M12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60 и новички. Регистрация участников начнётся в 11:00. В 12:30 будет проведён парад открытия соревнований. Сами состязания стартуют в 13:00.

Победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Бурятии.

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спортивное ориентирование Бурятия спорт первенство Бурятии
 
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