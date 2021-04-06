В Иркутске несколько лет назад появился первый в России Корейский сад
В ботаническом саду Иркутского госуниверситета высадили маньчжурские абрикосы. Мероприятие посвятили Дню посадки деревьев в Южной Корее. В посадках принял участие в том числе Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун, сообщили в мэрии Иркутска.
– В Республике Корея ежегодно 5 апреля отмечается День посадки деревьев. Этот день учреждён с целью поддержки выращивания лесных ресурсов и формирования комфортной окружающей среды. В этом году День посадки деревьев проводится уже в 76-й раз, – рассказал Ким Се Ун.
На территории корейского сада в ботаническом саду высадили несколько деревьев маньчжурского абрикоса. По словам специалистов, эти растения хорошо приживаются в холодном сибирском климате.
Представители Иркутской региональной общественной организации «Центр корейской культуры» рассказали, как принято встречать День посадки деревьев, а также провели чайную церемонию. Студенты Иркутского государственного университета представили музыкальные номера.
Побратимские связи между Иркутском и корейским городом Канныном развиваются с 2009 года.
Первый в России Корейский сад на территории Ботанического сада ИГУ открылся в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования. Сад выполнен в традиционном корейском стиле.
В иркутском ботаническом саду высадили маньчжурские абрикосы
Общество, Фото:
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