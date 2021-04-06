Георгий Кушиташвили выиграл «золото» в весовой категории до 91 кг
С 29 марта по 4 апреля в городе Щекино Тульской области проходил чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин. В соревнованиях участвовало 111 боксёров из 16 регионов ЦФО в десяти весовых категориях.
В весовой категории до 91 кг чемпионом Центрального округа стал мастер спорта международной категории Георгий Кушиташвили. Спортсмен тренируется в Москве под руководством Сергея Смирнова и выступает в двойном зачёте – за Московскую область и Бурятию.
В финальном поединке Георгий Кушиташвили единогласным решением судей одержал победу над чемпионом России 2019 года Иваном Сагайдак из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса Бурятии.
Боксёр из Бурятии стал чемпионом Центрального федерального округа
Общество, Фото:
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