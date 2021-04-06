Врачи Бурятии заявили о рекордном снижении младенческой смертности

В 2020 году кадры врачей-неонатологов в больнице пополнились.





В Бурятии снизился показатель младенческой смертности.- За 2020 год показатель младенческой смертности снизился до рекордно низкого значения за все годы - 5,6 промилле (на тысячу родившихся – ред.), - сообщили представители детской республиканской клинической больницы.Медики детской больницы отмечают, что весомый вклад в снижение младенческой смертности внесли врачи-неонатологи и их профессионализм.- Ежегодно в неонатальные отделения нашей больницы поступают более тысячи новорождённых с различными заболеваниями, нередко - в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, глубоко недоношенные, с врождённой патологией. Только за 2020 год пролечены (в том числе подготовлены к следующему этапу серьёзных хирургических вмешательств и затем выхожены) 1358 детей, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.