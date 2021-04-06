Врачи Бурятии заявили о рекордном снижении младенческой смертности

Ежегодно в Бурятии спасают более тысячи новорождённых с заболеваниями
В Бурятии снизился показатель младенческой смертности.
- За 2020 год показатель младенческой смертности снизился до рекордно низкого значения за все годы - 5,6 промилле (на тысячу родившихся – ред.), - сообщили представители детской республиканской клинической больницы.
Медики детской больницы отмечают, что весомый вклад в снижение младенческой смертности внесли врачи-неонатологи и их профессионализм.
- Ежегодно в неонатальные отделения нашей больницы поступают более тысячи новорождённых с различными заболеваниями, нередко - в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, глубоко недоношенные, с врождённой патологией. Только за 2020 год пролечены (в том числе подготовлены к следующему этапу серьёзных хирургических вмешательств и затем выхожены) 1358 детей, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
В 2020 году кадры врачей-неонатологов в больнице пополнились.
Ежегодно в Бурятии спасают более тысячи новорождённых с заболеваниями
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