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Переписчики не будут спрашивать жителей Бурятии о доходах

Переписчики не будут спрашивать жителей Бурятии о доходах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии объяснили, о чём спросят переписчики

В Бурятстате рассказали, какие вопросы зададут переписчики, как на них отвечать, о чем не спросят в ходе переписи населения.

Постоянно проживающим в Российской Федерации предстоит ответить на вопросы бланков формы «Л» и «П», а временно находящимся на территории России иностранцам на вопросы бланка формы «В».

Бланк формы «Л» содержит 23 вопроса, позволяющих получить наиболее полную информацию о населении. В форме «Л» содержатся вопросы о социально-демографических характеристиках: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Для сбора данных о жилищных условиях населения будет использоваться бланк формы «П». Он содержит 10 вопросов, среди которых вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома, материале наружных стен, общей площади, количестве комнат, а также о видах благоустройства жилого помещения.

Для временно находящихся в России предназначен бланк формы «В». В нём семь вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России, страна рождения, а также наличие гражданства.

В программе переписи 2020 года в формулировку некоторых вопросов были внесены изменения. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ и степень потребности в национальных школах.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространённые варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется.

Скорректированы формулировки вариантов ответа на вопрос об уровне образования. Кроме того, добавлена возможность рассказать об обучении по дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках профессиональной переподготовки. Это позволит эффективнее оценивать качество трудовых ресурсов и формировать государственные программы для развития системы общего и профессионального образования в стране.

Все данные записываются с ваших слов, никаких подтверждающих документов переписчик не попросит. Кроме того, не спросят паспортные данные, не спросят «кто владелец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и другими чувствительными темами.

- Перепись — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Перепись населения дает возможность оценить динамику статистических показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Расчёты и анализ полученных данных позволяют определить дальнейшее приоритетное направление в различных государственных программах, - поясняют в Бурятстате.

Всероссийская перепись населения пройдёт в этом году с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».


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